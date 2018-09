Si apre quest’oggi l’edizione 2018 di Vele d’Epoca dove, nell’ambito delle diverse iniziative rivolte ai cittadini, potrete trovare lo stand della Guardia Costiera con personale qualificato pronto a rispondere ad ogni vostra richiesta.

La Capitaneria di Porto di Imperia, manifesta la consueta attenzione e vicinanza agli interessi della cittadinanza, ed in quest’ottica ha pensato di coinvolgere i bambini che saranno presenti durante i 5 giorni dello stand (dal 5 al 9 settembre) in una gioco di disegno a premi.

I più piccini verranno accolti nell’”area bimbi” dello stand Guardia Costiera e verranno coinvolti con giochi a tema, sarà un’occasione di avvicinamento dei più piccini alla cultura del mare in tutti i suoi molteplici aspetti, dall’esigenza di tutela dell’ambiente marino e delle risorse ittiche, alla salvaguardia della vita umana in mare.

All’interno dello stand ogni bambino troverà dei colori ed un foglio a disposizione dove poter rappresentare, giocando con gli uomini e le donne della Guardia Costiera, la sua idea per tutelare e difendere il mare. Il disegno più bello verrà premiato con un simpatico gadget della Guardia Costiera.