Nel menù che la Rari Nantes Imperia offre per le Vele d’Epoca 2018, una delle proposte principali è il fitness. Sarà possibile seguire le lezioni all’aperto, sempre in Banchina Medaglie d’Oro, insieme alle istruttrici Federica, Cristina e Sofia e provare l’Aquagym. L’appuntamento è nella zona antistante alla Spiaggia d’Oro, giovedì mattina, venerdì pomeriggio e sabato, sia mattina che pomeriggio.

Sarà possibile seguire le lezioni all’aperto, sempre in Banchina Medaglie d’Oro, insieme alle istruttrici Federica, Cristina e Sofia e provare l’Aquagym