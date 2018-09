COPPA ITALIA SERIE D – 32esimi di finale ore 15 Gara 1 BRA-SANREMESE Gara 2 LAVAGNESE-SAVONA Gara 3 CHIERI-CASALE (Stadio di Borgaro) Gara 4 PAVIA-COMO Gara 5 MANTOVA-PERGOLETTESE Gara 6 LECCO-FOLGORE CARATESE Gara 7 ARCONATESE-CARONNESE Gara 8 VILLA D’ALME’-PONTE S.PIETRO Gara 9 DARFO BOARIO-REZZATO Gara 10 LEGNAGO-ARZIGNANO V. Gara 11 TRENTO-AMBROSIANA Gara 12 CAMPODARSEGO-CLODIENSE Gara 13 FELTRE-TAMAI Gara 14 REGGIO AUDACE-SAMMAURESE Gara 15 SAVIGNANESE-MEZZOLARA Gara 16 MATELICA-CASTEFIDARDO Gara 17 REAL FORTE QUERCETA-TUTTOCUOIO Gara 18 AQUILA MONTEVARCHI-SAN DONATO T. Gara 19 GAVORRANO-SERAVEZZA Gara 20 In attesa ricorso Bastia/Cannara-PIANESE Gara 21 APRILIA-LANUSEI Gara 22 VIS ARTENA-FLAMINIA Gara 23 CASSINO-VASTESE Gara 24 REAL GIULIANOVA-PINETO Gara 25 ALBALONGA-In attesa ricorso Monterosi/Lupa R. Gara 26 SAVOIA-GRAGNANO Gara 27 Sorrento/Vincente Avellino/Nola-TURRIS Gara 28 Vincente Gravina/Fasano (9/9)-TARANTO Gara 29 Team Altamura/ Vincente Bari/Bitonto-AUDACE CERIGNOLA Gara 30 AZ PICERNO-CASTROVILLARI Gara 31 ACR MESSINA-CITTA’ DI MESSINA Gara 32 MARSALA-GELA

Ecco il programma delle partite di Coppa Italia di serie D in programma domenica 9 settembre. Il Dipartimento Interregionale ha reso noti anche gli accoppiamenti dei 32esimi di finale di Coppa Italia di serie D che si giocheranno alle 15.

Chi vincerà la sfida secca in programma in provincia di Cuneo tra 4 giorni affronterà nei sedicesimi di finale la vincente di Lavagnese-Savona