Sino a quando non saranno saldati tutti gli stipendi e gli altri emolumenti dovuti, i dipendenti dei servizi di ristorazione del Casinò di Sanremo, senza stipendio da 2 mesi, sciopereranno ad oltranza da venerdì 7 settembre. Nel mirino la società “New Generation” di Soverato (Catanzaro): l’appalto scade a metà novembre. C’è il timore che la società vada via senza saldare gli emolumenti. “Una quarantina di lavoratori aspettano gli stipendi di luglio e agosto ed i conguagli Irpef” dice Massimiliano Scialanca (Cisl) a Daniela Borghi su “La Stampa”.

