Mercoledì 12 settembre riapre i battenti la scuola calcio del Ventimiglia riservata ai bambini nati nel 2011, 2012 e 2013. L’appuntamento è per le 17 al campo sportivo “Morel”. Della fucina dei campioni di domani si occuperanno Angelo Gadina e Michele Maltempo (coordinatori), Tiziano Punturiero e Maurizio Alberti (tecnica calcistica), Andrea Caffara (attività motoria), Antonino Benizzotto e Oscar Zuppardo (collaboratori). Responsabile amministrativa: Franca Arcidiaco. Gli allenamenti dei mini-calciatori si svolgeranno tutti i mercoledì dalle 17 alle 18,30 e il sabato dalle 10 alle 11,30 sempre al “Morel”. Informazioni allo 0184-33443 (9-11) e allo 0184-352463 (17-19) oppure ai cellulari: 3200238621, 3381529875. In corso di definizione la quota associativa e il costo del kit societario.

Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per il suo funzionamento e per raccogliere statistiche sul suo utilizzo. Clicca su Accetta per consentire l'uso dei cookie da parte del sito. Leggi l'informativa completa. Accetta