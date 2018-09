A fronte della necessità di attuare interventi edilizi già programmati, volti al miglioramento della struttura ospedaliera di Bordighera, ed in particolare alla realizzazione di nuovi servizi igienici per le camere di degenza, si comunica che a far data da lunedì 8 ottobre p.v. i seguenti ambulatori, oggi presenti presso l’ospedale, verranno trasferiti presso la sede di Via Marconi a Bordighera

• Ambulatorio Cardiologia

• Ambulatorio Dermatologia

• Ambulatorio Neurologia

• Ambulatorio Oculistica

• Ambulatorio Otorinolaringoiatria

• Ambulatorio Endocrinologia

Le persone che hanno già una prenotazione presso l’ospedale di Bordighera verranno tempestivamente contattate per la comunicazione della variazione della sede dell’appuntamento.

I lavori di adeguamento interesseranno anche il reparto di Day Sugery e, di conseguenza, al fine di garantire la sicurezza nella svolgimento delle attività chirurgiche, sarà necessario trasferire temporaneamente l’attività oculistica nell’ospedale di Imperia. Ciò avverrà dal 15 settembre e presumibilmente fino alla fine del mese di ottobre.

Anche in questo caso i pazienti già programmati per l’intervento saranno contattati dal Reparto per la comunicazione relativa alla variazione della sede.

E’ impegno della Direzione far si, che tali azioni, essenziali per il miglioramento delle struttura e di conseguenza dell’assistenza, non rechino disagio ai cittadini, che per qualsiasi informazione o chiarimento potranno rivolgersi all’Ufficio Relazioni con il Pubblico al numero 0184 536656 – dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.00.