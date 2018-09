Ventimiglia| Una donna di 77 anni è stata trovata morta questo pomeriggio nella zona del centro studi . Da qualche giorno l’anziana che viveva sola non dava più notizie di se da qui l’allarme dei vicini e oggi la macabra scoperta

