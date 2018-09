Anche l’Ospedaletti Calcio si unisce al cordoglio per la tragica morte del giovane Marco Galasso, cresciuto nelle giovanili Orange.

“Notizie come quella di questa notte non dovrebbero esserci, eppure ci troviamo tutti a farvi fronte. L’Ospedaletti Calcio vuole unirsi ed esprimere profondo cordoglio ai familiari del giovane – dicono i dirigenti del club – Lo ricordiamo con le lacrime agli occhi da allievo del settore giovanile Orange quando aveva poco più di 12 anni, prima che la sua carriera calcistica proseguisse nella Virtus Sanremo. Marco, riposa in pace”.