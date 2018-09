In attesa dell’imminente riapertura dello scavo delle mura settentrionali di Albintimilium (Ventimiglia, via Porta di Provenza), è stata organizzata una giornata di cittadinanza attiva estesa a tutti i cittadini di Ventimiglia, agli Amici del Museo Rossi, ai Soci dell’IISL, etc. per collaborare fattivamente con l’équipe di scavo alla pulizia e predisposizione dell’area. L’appuntamento è stato fissato per domani 5 settembre dalle ore 10 alle 16, con cancelli aperti per chiunque vorrà partecipare; hanno già dato la loro adesione anche la delegazione di Ventimiglia dell’Associazione Alpini, la ditta De Villa, i volontari-profughi della Croce Rossa e la Docks Lanterna che ha assicurato l’appoggio logistico alle operazioni. La Soprintendenza Archeologia della Liguria sarà presente con il funzionario di zona, Stefano Costa. Anche l’amministrazione comunale visiterà lo scavo a riprova dell’attenzione con cui da anni segue e sostiene la ricerca.