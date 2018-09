“Il mondo di Donna” è la nuova mostra allestita, e visibile per tutto settembre, all’Hotel Nazionale di Sanremo. Un altro evento organizzato dall’associazione “I Colori della Gioia” (che non ha scopi di lucro ma intende far conoscere l’arte) e dalla sua presidente Gioia Lolli. Sono esposti dipinti a olio di fiori e donne opera di Maria Rosa Kahnemann, in arte Donna. In tutto una decina di tele. Con fiori, anche in un campo, papaveri e petali che volano insieme a volti femminili in stile liberty. L’artista è nata a Ventimiglia e vive a Sanremo.

‘Ho cominciato a dipingere – racconta – in Sardegna, a Porto Cervo. Un sacerdote mi regalò una tela. E da quel momento ho iniziato a cimentarmi con pennelli e colori. Non ho più smesso’. I quadri di Donna sono stati esposti in molte mostre in Italia, in Francia e a Monaco. Sue opere sono oggi a Bussana Vecchia, dove ha l’atelier, ma anche in varie parti d’Italia, in Francia e in Austria. Quali i pittori prediletti da Donna?

‘Amo moltissimo – la risposta – il Picasso prima maniera. Poi Modigliani e Matisse. E mi fa impazzire Giovanni Boldini con le sue donne’.