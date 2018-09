Lutto a Sanremo per la morte Mirella Bertolini, ultima rappresentante della quarta generazione della famiglia che ha lavorato e lavora nel settore alberghiero. Mirella è stata presidente dell’Albergo Reale Spa, società proprietaria dello storico Hotel Royal. “Amava Sanremo, il Royal e il suo parco fiorito. Ha sostenuto il posizionamento dell’albergo sul mercato internazionale” dice il manager alberghiero Marco Sarlo a Daniela Borghi su “La Stampa”.

Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per il suo funzionamento e per raccogliere statistiche sul suo utilizzo. Clicca su Accetta per consentire l'uso dei cookie da parte del sito. Leggi l'informativa completa. Accetta