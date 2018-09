Aurelio Sparago, noto e stimato in particolare nell’ambiente della floricoltura sanremese, è mancato a 83 anni. Lascia la moglie Adele ed i figli Lorenzo e Simonetta. Sparago era stato commerciante floricolo e direttore dell’Ancef. Si occupò in particolare di promozione e marketing contribuì all’attivazione dell’importante servizio del deposito fiori, come scrive Andrea Fassione su “Il Secolo XIX”.