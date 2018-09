Comparirà oggi davanti al pm Barbara Bresci Zied Yakoubi, 32enne algerino, clandestino, in carcere dal 31 luglio per tentato omicidio: è accusato di avere spinto già dal belvedere di Capo Nero la studentessa tedesca Alena Sudakova, 22 anni. Una delle ipotesi degli inquirenti è che la giovane abbia resistito a un tentativo di violenza sessuale. Per l’uomo, erano entrambi a cavalcioni sul muretto quando la studentessa, sporgendosi per prendere da bere, è finita nel dirupo, come scrive Paolo Isaia su “Il Secolo XIX”.