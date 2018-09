L’Ospedaletti Calcio annuncia l’avvio di un nuovo rapporto di collaborazione come main sponsor con l’imprenditore Renato Bersano, nome noto a molte realtà sportive.

L’impegno di Bersano all’interno della Società sarà legato ad una sponsorizzazione che accompagnerà gli Orange durante tutta la nuova stagione. Come già precedentemente annunciato dall’imprenditore, i suoi attuali impegni lavorativi non prevedono per Bersano un incarico all’interno della società, ma una collaborazione di partnership economica.

Sabato 8 settembre alle 18 è convocata una conferenza stampa presso la sala del consiglio del comune di Ospedaletti alla presenza dell’Amministrazione comunale, del calciatore Stefano Sturaro e del presidente Luca Barbagallo per presentare il nuovo sponsor della società ed i nuovi progetti per il futuro.