Alle Banchine Medaglie d’oro, durante i giorni delle Vele d’Epoca, il Nuoto sarà grande protagonista nel programma presentato dalla Rari Nantes Imperia.

Dal 5 al 9 settembre sono tanti gli eventi organizzati presso la piscina allestita nella zona antistante alla Spiaggia d’Oro.

Da mercoledì a sabato pomeriggio, i ragazzi del settore agonistico giallorosso di Nuoto daranno dimostrazione delle loro abilità con tante staffette. Tutte diverse tra loro. Potrete approfondire il lavoro dei tecnici Rari e conoscere il percorso stagionale degli atleti.

E per i più piccoli, incuriositi dalla Scuola Nuoto? Avranno la possibilità di prendere confidenza con l’acqua insieme agli Istruttori Federale FIN che li valuteranno con appositi esamini. Al termine dei quali, gli interessati potranno conoscere il proprio livello di acquaticità. Gli istruttori saranno presenti ogni giorno dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 20. E la domenica dalle 11 alle 12 e dalle 15 alle 18.

La Rari propone inoltre una serie di vantaggi per coloro che si iscriveranno durante le Vele d’Epoca: avranno uno sconto di 10 Euro sulla quota del Corso Bisettimanale. E non solo: saranno compresi 3 ingressi di Nuoto Libero da utilizzare entro il 31 dicembre di quest’anno.