Saranno presenti, per la prima volta, anche le eccellenze del marchio “Artigiani In Liguria” all’edizione 2018 di Vele d’epoca, la prestigiosa manifestazione in programma da domani, mercoledì 5 settembre, a domenica al 9 a Imperia, nel borgo della Marina Calata Anselmi. Gli spazi centrali, messi a disposizione da Assonautica, organizzatrice dell’evento, saranno coordinati dalla Commissione Regionale per l’Artigianato della Regione Liguria, in collaborazione con le due Camere di Commercio liguri e le associazioni regionali Confartigianato e Cna. I visitatori troveranno sei imprese del marchio regionale “Artigiani In Liguria” dei settori della ceramica, della filigrana, della lavorazione del rame, decorazioni pittoriche, imbottiti e tendaggi, carpenteria civile e navale. “Regione Liguria – sottolinea l’assessore regionale allo Sviluppo economico Andrea Benveduti – conferma la volontà di valorizzare le eccellenze dell’artigianato del nostro territorio. A Vele d’Epoca saranno presenti alcune imprese del prestigioso marchio regionale “Artigiani In Liguria” per testimoniare l’attenzione alle produzioni locali in una manifestazione di grande richiamo per appassionati del genere e turisti”.