Una serata di grande festa per il ristorante Giappun che compie quest’anno 100 anni. È infatti stato aperto nel 1918 gestito da sempre dalla famiglia Lamberti giunta alla terza generazione di ristoratori.

Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per il suo funzionamento e per raccogliere statistiche sul suo utilizzo. Clicca su Accetta per consentire l'uso dei cookie da parte del sito. Leggi l'informativa completa. Accetta