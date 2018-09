Nuovo rinforzo per l’Atletico Argentina: ha firmato oggi Mbaye Mboup. Il calciatore, senegalese di nascita classe ’91, è un centrocampista che unisce qualità e quantità. Ha vestito le maglie, tra le altre, di Pietra Ligure e Borgio Verezzi.

