L’Atletico Argentina è lieto di comunicare che per la prossima stagione si formeranno ad Arma di Taggia due squadre veterani: una over 40 a 11 giocatori, l’altra over 50 a 7 giocatori. Prossimamente verranno comunicati gli orari degli allenamenti.

Per informazioni:

Ugo Palagi 349 6475976

Martini 335 6197067