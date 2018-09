LABORATORIO AUTOSTIMA NOI4YOU

INCONTRO DEL 6 SETTEMBRE

Dimmi quanto creativo sei e ti dirò che intelligenza hai.

Il mondo, la società, uccidono la creatività… Noi nasciamo tutti creativi ma l’educazione a volte esaspera le regole: la rigidità, il conformismo e “il giusto” , tutto questo ha conseguenze molto importanti sul nostro cervello e sulla nostra intelligenza.

Siamo abituati a credere che l’intelligenza si misuri in quantità, rispondendo a delle domande di carattere generale, di carattere culturale, numerico e mnemonico… ma è davvero così che possiamo individuare le nostre competenze?

Qualcuno pensa di no… Per fortuna Gardner Howard ha individuato vari tipi di “Intelligenza” che andremo a vedere. Quanto ci spaventa il pensiero divergente? Quanto ci terrorizzano le persone che non si conformano alle regole, e quanto ci affascinano?

La serata sarà dunque alla riscoperta della nostra creatività, ci faremo aiutare dal nostro istinto e non solo dal nostro intelletto cognitivo. Faremo nella pratica un po’ di esercizio creativo che poi potrete perfezionare a casa vostra. Individueremo quali intelligenze abbiamo.

L’intelligenza tocca l’emisfero sinistro ma anche quello destro!

Sempre all’insegna di quel progetto che abbiamo lanciato all’inizio dell’anno, di provare a portare a termine i nostri obiettivi, ecco nuove caratteristiche importanti per riuscirci davvero!

Comprendere il cervello umano rende le persone di tutte le nazioni molto più tolleranti, empatiche e dà la possibilità di apprezzare ulteriormente il comportamento umano. Noi occidentali utilizziamo maggiormente l‘emisfero cerebrale sinistro perché ci concentriamo sul linguaggio e sul pensiero logico, trascurando le caratteristiche del cervello destro come l’intuizione e le emozioni che sono invece prese maggiormente in considerazione dagli orientali.

Alleniamoci: avere due mani funzionanti e usarne una non ci sembrerebbe un’idea geniale tuttavia facciamo la stessa cosa con il cervello e ci sentiamo dei “geni”.

Vi aspettiamo numerosi.

Noi4You