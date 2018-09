Ventimiglia, ubriaco chiama il 112 insistentemente. Viene rintracciato e portato in Ospedale dove dà in escandescenze e viene arrestato

Il protagonista un giovane siriano senza fissa dimora in Italia che in stato di alterazione da alcool ha chiamato ripetutamente il 112. Inutili i tentativi di farlo smettere degli operatori che lo hanno rintracciato e portato in ospedale li il ragazzo ha dato in escandescenze finendo in arresto