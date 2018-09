La stagione 2018-2019 della serie D inizierà domenica 16 settembre. La Sanremese è stata inserita nel girone A assieme ad altre 5 squadre liguri, 7 piemontesi e 5 lombarde. Il calendario sarà reso noi mercoledì 5 settembre alle 14 in diretta Facebook sulla pagina della Lega Nazionale Dilettanti.

