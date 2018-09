Gli incassi del Casinò di Sanremo sono calati di un milione e mezzo di euro rispetto al 2017. La roulette francese ad agosto ha perso ben 447 mila euro (-69%). I giochi tradizionali hanno perso 708 mila euro. Male il black jack (-48,3%), Punto banco mini, ultimate poker e cash game. I giocatori non sono mancati, visto l’andamento stabile delle slot (appena -0.9%). La roulette nei primi 8 mesi ha perso un milione 135 mila euro e i giochi tradizionali un milione 310 mila, come scrive Giulio Gavino su “La Stampa”.

