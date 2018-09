Tutto pronto a Sanremo per la prima edizione di “A tavola sul porto vecchio” che animerà le serate di oggi, domani e mercoledì (dalle 19 all’una) nel primo tratto del lungomare sul porto vecchio. Durante l’evento, organizzato dalla Confartigianato insieme ai locali presenti in quella zona, saranno proposti piatti legati al territorio e alla tradizione.

Per l’occasione è stato infatti studiato un menù speciale: si andrà dal brandacujun ai frisceu, dal branzino in cartoccio alle cozze alla marinara, dalle trofie al pesto a dolci vari, e tanti altri. Prezzo massimo di ogni piatto 10 euro. Davanti ad ogni locale ci saranno stand dove saranno serviti i piatti che si potranno consumare sui tavoli allestiti lungo la via pedonale ascoltando buona musica.

I locali coinvolti saranno: Ristorante delle Palme, Sandy, Flipper, Dehor del Marinaio, Bar Max, Gelateria del Porto e Via Veneto.