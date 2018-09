Il calendario degli eventi estivi di San Bartolomeo al Mare propone spunti interessanti anche per questa prima settimana di settembre. Dopo lo spettacolo per bambini “Burattinarte” di questa sera, giovedì è in programma il saggio di danza e sabato il ritorno del sempre apprezzatissimo Cartoon Show.

Questo il calendario completo e aggiornato degli eventi della settimana a San Bartolomeo al Mare:

Lunedì 3 settembre – ore 21.15

“BurattinArte”- Spettacolo per bambini – Anfiteatro

Giovedì 6 settembre – ore 21.00

Saggio di danza – a cura della scuola di danza Scenart – Piazza Torre Santa Maria

Da venerdì 7 a domenica 9 settembre – tutto il giorno

Shopping sul Mare – Bancarelle – Lungomare delle Nazioni

Sabato 8 settembre – ore 21.00

Cartoon show – Spettacolo per bambini – Anfiteatro

Questi gli eventi, a seguire, previsti nel mese di settembre:

Sabato 15 settembre – dalle ore 14.30 – zona Punto Nautico

Sport Family Day

Domenica 16 settembre – ore 9.30

Raduno FIAT 500 – Via della Resistenza

15 – 21 – 22 settembre – ore 19.00

Festeggiamenti di San Matteo – Bocciofila – Località Molino del Fico

Da venerdì 21 a domenica 23 settembre – ore 19.00

Autunno con Gusto – Street Food – Piazza Torre Santa Maria

Da venerdì 28 a domenica 29 settembre – 9.00/20.00

Shopping sul Mare – Bancarelle – Lungomare delle Nazioni