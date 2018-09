I Vigili del Fuoco del Comando di Savona, precisamente la squadra 6A del Distaccamento di Finale, è intervenuta sulla SP490 a Finale Ligure (Savona) per un incidente stradale tra due auto che, per cause in via d’accertamento, si sono scontrate frontalmente. Gli occupanti sono stati estratti dall’abitacolo appunto grazie all’intervento della squadra dei Vigili del Fuoco che ha utilizzato il Gruppo da Taglio Oledinamico per tagliare e allargare le lamiere, i feriti estratti e spinalizzati grazie all’intervento dei militi e Dell automedica del 118 che ha prestato loro le prime cure. Sul posto anche Polizia Locale, Ambulanze Pubblica Assistenza, Automedica 118 e il carratrezzi.