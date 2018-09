Approvata dalla Giunta di Imperia la rivisitazione della mappa del mercato coperto di Porto Maurizio. “La nuova logica – spiega l’assessore al Commercio, Gianmarco Oneglio – è di rendere più permeabile il mercato e di far diventare l’atrio un punto di incontro per la città. Potrà rappresentare anche un luogo in cui allestire mostre o altro”.

“Quello di oggi è il primo passo nel crono-programma che ci siamo dati per arrivare a completare il mercato coperto prima della prossima stagione estiva”, sottolinea l’assessore. “Sono previsti nuovi arredi e nuovi banchi per l’equo-solidale, per i disabili e per un operatore agricolo. È stato inoltre predisposto l’allargamento delle corsie, che era una richiesta forte degli operatori”.

“Penso che la nuova mappa potrà rendere più appetibile anche il bar interno, visto che il precedente bando per la gestione era andato deserto”, aggiunge Oneglio, che sui prossimi passi dice: “adesso stiamo mettendo mano alla ridefinizione delle tariffe”.