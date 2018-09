Ad Imperia, partirà a ottobre il corso S.A.B. (corso somministrazione alimenti e bevande), organizzato da Ce.s.co.t. Confesercenti. L’attività formativa è rivolta a quanti abbiano necessità ed urgenza di ottenere il requisito professionale e gli attestati validi per aprire o prendere in gestione un’attività di somministrazione e/o vendita alimentari (bar, ristorante, pizzeria, pub, gelateria, ecc.).

“Grazie a questo corso, che si svolgerà in orario serale (dalle 18 alle 22), dal lunedì al giovedì, in via Bonfante 29 – Imperia, chi desidera aprire o intraprendere un’attività nel campo della somministrazione alimentare, potrà farlo – sottolineano gli organizzatori”.

Confesercenti invita gli interessati a prenotarsi sollecitamente presso i nostri uffici del settore formazione di via Bonfante 29 a Imperia, chiamandoci allo 0183/720040 (interno 4) oppure al 335/5994976 o inviando una mail a j.lagorio@catliguria.it.