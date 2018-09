A Imperia nei giorni 4 e 5 settembre, da mezzanotte alle ore 6, saranno effettuati interventi di disinfestazione contro le larve di zanzara e gli insetti striscianti (blatte, scarafaggi).

La popolazione è invitata a non esporre all’esterno delle abitazioni sostanze alimentari o indumenti, a chiudere le finestre e a svuotare i sottovasi delle piante. Ad eseguire l’intervento sarà la Riviera Servizi Ecologici srl di Taggia con prodotti regolarmente autorizzati dal Ministero della Sanità come Presidi Medico Chirurgici.

Di seguito il calendario degli interventi:

Zona 1: area compresa tra VIA MANZONI, VIA DE SONNAZ, PIAZZA DE AMICIS, CALATA CUNEO, PIAZZA BIXIO, PIAZZA CALVI, VIA AMENDOLA, VIA BONFANTE, PIAZZA DANTE, VIA DELLA REPUBBLICA, INCLUSE TUTTE LE TRAVERSE

04/09/18

Zona 2: area compresa tra VIA GARESSIO, VIA G.BERIO, VIA PARINI, PIAZZA ROSSINI, VIA MONTI, VIA DELL’OSPEDALE, VIA AGNESI, VIA MAGENTA, VIA XXV APRILE, INCLUSE TUTTE LE TRAVERSE

05/09/18

Zona 3: PARASIO, CORSO GARIBALDI, VIA CASCIONE, INCLUSE TUTTE LE TRAVERSE

05/09/18

Zona 4: BORGO PRINO E BORGO FOCE

05/09/18

Zona 5: MARINA DI PORTO MAURIZIO, VIA PIRINOLI, VIALE MATTEOTTI DA INCROCIO VIA CASCIONE A INCROCIO CORSO ROOSEVELT, LUNGOMARE VESPUCCI, VIA SIFFREDI, VIA BATTAGLIONE ALPINI PIEVE DI TECO, INCLUSE TUTTE LE TRAVERSE

04/09/18