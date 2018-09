Dopo 9 anni Alessandro Asturaro, Capo di Gabinetto della Questura di Imperia lascia l’incarico per trasferirsi a Frosinone dove assumerà l’incarico di Dirigente della Digos.

“Sono stati 9 anni intensi e particolarmente impegnativi soprattutto per le diverse emergenze che hanno investito la nostra provincia – scrive Asturaro – Ho tentato di trasmettere sotto la preziosa guida dei Questori con i quali ho collaborato, un’onesta, trasparente e corretta informazione di tutte le vicende, che hanno visto in prima linea le donne e gli uomini della Polizia di Stato di Imperia e di tutte le iniziative intraprese a livello locale per diffondere la cultura della legalità e della sicurezza a tutti i livelli, avendo come prioritario obiettivo il benessere e la tranquillità dei cittadini”.