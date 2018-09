A Imperia Oneglia un uomo di circa 60 anni, probabilmente un senza fissa dimora, che aveva trovato riparo nella parte non ristrutturata dell’ex fabbrica per l’inscatolamento di acciughe nella zona delle ex Ferriere, è stato trovato senza vita. L’allarme era stato da un amico che non lo vedeva da alcuni giorni. La vittima probabilmente è stata uccisa da un infarto. Due anni fa un altro clochard era stato trovato morto nella stessa zona per cause naturali, come scrive Maurizio Vezzaro su “La Stampa”.