Il dj imperiese Adrien Moreau è stato scelto per i party in occasione della Mostra Internazionale Cinematografica di Venezia, ormai giunta alla 75esima edizione. Lorenzo Casalino, 35enne bergamasco vocalist e art director della prestigiosissima “Hollywood Celebrities Lounge”, ha definito il programma artistico dei party dal 30 agosto al 7 Settembre 2018, e tra i deejays più in voga per la rassegna, ecco che figura proprio Adrien Moreau, imperiese classe 1987, resident dj all’Essaouira Club di Albenga.

La Lounge, nello specifico, è l’area dedicata all’hospitality delle delegazioni in concorso alla Mostra del Cinema 2018, presso l’esclusivo Tennis Club Venezia – Hotel Excelsior, che vedrà la partecipazione di numerose celebrities internazionali ed italiane, tra cui Salvatore Esposito, Gaston Duprat, Paola Cortellesi, Paolo Genovese, il premio Oscar Florian Henckel von Donnersmarck, Pietro Castellitto e molti altri.

“Son fiero di esser stato richiamato qui a Venezia – spiega Casalino, dopo la sua apparizione nel 2016 – ho la possibilità di poter allestire un programma musicale con dj preparati e decisamente efficaci per gli eventi in una delle rassegne internazionali più importanti, qual è appunto il Festival del Cinema. Il mio compito è quello di allestire un programma artistico di estrema eleganza e qualità, su sonorità house music’.

“Per me sarà un’esperienza importante – commenta Moreau – Lorenzo Casalino, organizzatore dei party musicali, mi ha contattato per partecipare insieme a grandi artisti con cui ho piacere di lavorare ed altri che da tempo stimo nel mondo degli eventi e del clubbing, far parte di #HOLLYWOODcelebrities Lounge, per me sarà una splendida occasione per portare anche qui, parte della mia esperienza che ho avuto il piacere di consolidare da anni a livello nazionale”.