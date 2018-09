Domenica 2 settembre si è svolta la Stars Club Golf Tour 2018, una 18 buche stableford tre categorie.

1ª Categoria 0/12 ris.

1° Lordo Leonardo Mattai Del Moro 40

1° Netto Roberto Grammatica 36

2° Netto Lorenzo Noveri 35

2ª Categoria 13/20 ris.

1° Netto Mario Citterio 42

2° Netto Laura Bianco 38

3ª Categoria 21/36

1° Netto Stella Masante 37

2° Netto Nuccio Ghirardo 36

Premi Speciali

1° Signore Patrizia Andolfo 33

1° Seniores Luciano Botto 38

1° Junior Giacomo Bersotti 33

Nearest to the Pin buca 2 Maschile Alberto Biancheri mt. 4,00

Femminile Laura Bianco mt. 12.34

Nearest to the Pin buca 9 Maschile Tommaso Corsaro mt 2,23

Femminile Patrizia Andolfo mt 4,55

Nearest to the Pin buca 11 Maschile Silvio Maiga mt. 047

Nearest to the Pin buca 14 Maschile Adriano Battistotti mt. 3,67

Nearest to the Pin buca 16 Maschile Adriano Battistotti mt. 6,63

Femminile Susanna Mortigliengo mt. 7,25

Nella prossima settimana si svolgeranno due gare. Sabato 8 settembre si giocherà la Coppa del Consiglio, una 18 buche medal per la prima categoria e la seconda categoria e una 18 buche stableford per la terza categoria e Domenica 9 settembre si terrà il Trofeo Ristorante da Marco Menton – Interclub Sanremo/Castellaro, una 18 buche stableford quattro categorie.