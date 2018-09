Abbandona il sacerdozio don Massimo Borsani, 38 anni, parroco di Caravonica e Borgomaro che a gennaio era balzato agli onori della cronaca per aver intonato in chiesa durante la Messa, “Azzurro” la canzone di Paolo Conte portata al successo da Celentano.

Qualcuno in chiesa aveva registrato il video diffondendolo poi su Facebook. Don Massimo commenta: “Mi sono preso un anno di riflessione”. A Borgomaro prenderà il suo posto don Matteo Boschetti, a Caravonica don Stefano Mautone, come scrive Maurizio Vezzaro su “La Stampa”.