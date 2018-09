Un uomo di circa settanta anni di etá ha denunciato di aver subito un furto con la tecnica tristemente nota del Vol a la Portier ( furto effettuato su auto in sosta a semaforo o in coda in pochi istanti e con metodi rozzi e violenti da più malviventi di solito) che in Francia negli ultimi anni è un fenomeno frequente.

La versione dell’uomo è da quanto trapelato questa : “Dopo aver pranzato nella vicina Bordighera si trovava a Ventimiglia in transito per rientrare in Francia. Fermo in coda in Via Cavour nella parte a senso unico in direzione ponente l’uomo afferma di di aver ricevuto un colpo allo specchietto retrovisore dell’auto da un uomo in moto che ha superato la colonna. Dopo aver aperto il finestrino una seconda persona si sarebbe avvicinata e avrebbe sfilato l’orologio dal polso del malcapitato. Indaga la Polizia che ha già acquisito i video delle telecamere di sorveglianza serviranno a chiarire i fatti