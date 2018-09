Il Comune di Ventimiglia prevede un prestito d’onore per i cittadini in difficoltà economiche. E’ un finanziamento a tasso zero, nel limite delle risorse disponibili.

“Si tratta di un prestito massimo di 5.000 euro – spiega il sindaco Enrico Ioculano – per persone in difficoltà in base al modello Isee. E’ diretto a famiglie rimaste indietro con il pagamento del mutuo o per spese mediche o scolastiche per i figli”. Il piano di rientro è studiato con una serie di rate dall’importo condiviso condivise. Il beneficiario deve impegnarsi a restituire il denaro, dato che dopo un certo numero di rate non pagate, scatta il procedimento di messa in mora.