L’attività di monitoraggio durerà 15 giorni. “Al termine di questo periodo – prosegue l’assessore – ci siederemo intorno a un tavolo e analizzeremo tutti i dati raccolti. Laddove lo riterremo necessario, perché effettivamente si riscontrano eccessi di velocità, procederemo alle opportune contromisure. Tutto questo – conclude Gagliano – perché riteniamo fondamentale fare ogni sforzo per garantire la massima sicurezza possibile sulle strade di Imperia”.

È partita nei giorni scorsi a Imperia un’attività di monitoraggio professionale del traffico sulle strade cittadine. A promuovere l’iniziativa è l’assessore alla Viabilità, Antonio Gagliano, che spiega: “Ricevo quotidianamente lamentele da parte dei cittadini per auto che eccedono nella velocità su alcune strade. Abbiamo deciso di verificare, attraverso un’azienda specializzata, la velocità nelle zone più segnalate, in modo da avere un quadro completo della situazione”.