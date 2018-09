Con il mese di settembre anche le leve più giovani della Sanremese si apprestano a riprendere gli allenamenti in vista della stagione 2018/2019.

Lunedì 3 settembre sarà la volta delle categorie 2008 e 2009 che alle ore 17 si ritroveranno a Pian di Poma con gli allenatori Mattia Perilli e Simone Bregliano (per i 2007) e Simone Teti e Alessandro Eneide (per i 2008)

Il giorno successivo, martedì 4 settembre, sempre alle ore 17 a Pian di Poma, inizieranno la stagione i Pulcini 2009, sotto la guida di Mauro Falcone e Dario Alberti, e i Pulcini 2010 che avranno a disposizione ben tre educatori: Tiziano Brizio, Ugo Volpi e Christian Borea.

Per tutte le categorie citate, l’allenamento è aperto (e gratuito) anche a ragazzi e bambini non tesserati, desiderosi di mettersi alla prova con la maglia della Sanremese.

Alle sedute saranno presenti il responsabile del Settore Giovanile, Vincenzo Stragapede, il responsabile dei dirigenti Aleandro Dal Monte, il preparatore atletico Paolo Trucco e il preparatore dei portieri Stefano Prato.