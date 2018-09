Zied Yakoubi, 32ene ex buttafuori algerino irregolare in Italia, in carcere con l’accusa di tentato omicidio per aver spinto in un precipizio a Capo Nero il 31 luglio la turista tedesca Alena Sudakova, 22 anni, uscita da pochi giorni dal coma farmacologico, ma che rischia danni cerebrali permanenti, si difende così: “Le stavo servendo della vodka, quando si è improvvisamente aggrappata a me ed è caduta nel dirupo, trascinandomi con lei”. Un testimone affacciato alla finestra di casa ha invece raccontato di avere visto l’uomo aggredire la donna con calci e pugni, afferrandola per i capelli.