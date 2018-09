Pallapugno: i risultati di sabato 1 settembre in Serie A Trofeo Araldica e Serie B

Serie A Trofeo Araldica Play-off – Seconda ritorno

Acqua S.Bernardo UBI Banca Cuneo-Tealdo Scotta Alta Langa 11-7

Araldica Pro Spigno-Araldica Castagnole Lanze 11-0 forfait

Torronalba Canalese-Olio Roi Imperiese 11-4

L’Araldica Pro Spigno e l’Acqua S.Bernardo UBI Banca Cuneo conquistano la semifinale del campionato di Serie A Trofeo Araldica con tre giornate d’anticipo sulla chiusura dei play-off. Per le quadrette di Paolo Vacchetto e di Federico Raviola la matematica è arrivata dopo le rispettive vittorie nella seconda di ritorno: i monferrini si sono aggiudicati 11-0 il match con l’Araldica Castagnole Lanze, dopo il forfait “medico” per l’infortunio del capitano Massimo Vacchetto, mentre i cuneesi hanno superato 11-7 la Tealdo Scotta Alta Langa di Davide Dutto.

Blinda il terzo posto, invece, la Torronalba Canalese di Bruno Campagno, dopo la vittoria per 11-4 con la Olio Roi Imperiese di Daniel Giordano.

Serie A Trofeo Araldica Play-out – Seconda ritorno

Bioecoshop Bubbio-Acqua S.Bernardo Merlese 11-1

Egea Nocciole Marchisio Cortemilia-958 Santero Santo Stefano Belbo 11-3

Verdetti definitivi, con due giornate d’anticipo sulla chiusura, per i play-out della Serie A Trofeo Araldica: l’Egea Nocciole Marchisio Cortemilia di Enrico Parussa batte 11-3 la 958 Santero Santo Stefano Belbo di Davide Barroero e accede agli spareggi per andare in semifinale. La Bioecoshop Bubbio di Andrea Pettavino supera 11-1 l’Acqua S.Bernardo Merlese, condannando i monregalesi di Massimo Marcarino alla Serie B.

Serie B Play-off – Terza ritorno

Vini Capetta Don Dagnino-Alfieri Albese 11-7

Serie C1 – Andata semifinali

Acqua S.Bernardo UBI Banca Cuneo-Olio Roi Imperiese rinviata per pioggia a domenica 2 settembre, ore 17, a Cuneo.

Centro Incontri-Torronalba Canalese 11-6

Femminile – Semifinali (gara unica)

Gymnasium Albese-San Leonardo 9-2

Gymnasium Albese in finale

Under 25 – Andata semifinali

Benese-Monastero Dronero 11-1

Juniores Trofeo Fipap – Quarta ritorno

San Biagio B-Albese 5-9

Imperiese-Ricca 9-0 forfait

Allievi Scudetto – Andata semifinali

Cortemilia-Gottasecca 6-8

Esordienti Scudetto – Andata semifinali

Speb A-Augusto Manzo rinviata per pioggia a domenica 2 settembre, ore 15, a San Rocco di Bernezzo

Pulcini Scudetto – Andata semifinali

Spes-Pro Paschese 7-6

Pulcini Trofeo Fipap – Andata semifinali

Peveragno-Amici Castello 7-0

Subalcuneo-Merlese rinviata per pioggia a martedì 4 settembre, ore 20, a Cuneo.