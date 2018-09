Un tragico dramma familiare si è consumato oggi in Costa Azzurra. Un trentenne ha ucciso suo padre di 78 anni, sua madre di 60 anni e sua sorella di 21 anni e ha poi inviato un messaggio sul cellulare di suo cugino per comunicargli il triplice delitto. E’ accaduto nel comune di Cannet, nei pressi di Cannes.

“Era una bella famiglia, molto conosciuta a Le Cannet, partecipava spesso agli eventi organizzati in città. Il 30enne era affetto da una malattia mentale, da tempo soffriva di problemi psichiatrici” dicono Alain Cherqui, responsabile della Polizia Municipale di Cannet ed il Procuratore di Grasse a “Nice Matin”.