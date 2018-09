Quella raffigurata nelle due foto allegate è la condizione in cui si trova il sottopassaggio ferroviario che porta al Centro Commerciale di Taggia posto alle spalle della stazione ferroviaria. La struttura dovrebbe avere circa 20 anni. Sulla ferrovia ( linea internazionale che porta in Francia) transitano treni passeggeri e merci ( ambedue con pesi molto superiori a qualsiasi TIR) mentre al di sotto transitano quotidianamente auto,camion e bus.Ma vi è qualcuno che ogni tanto controlla,segnala,interviene per fare un po’ di manutenzione e verificare la sicurezza?

Partito della Rifondazione Comunista.Circolo di Sanremo-Taggia