La dinamica è in via di accertamento. Sono due i feriti, il conducente dell’auto e il passeggero che era a bordo

Incidente questa mattina intorno alle 10 in Largo Torino a Ventimiglia due feriti in codice Giallo.