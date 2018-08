In un video pubblicato dal sindaco Ioculano sul proprio profilo Facebook il tecnico Roberto Garzoglio spiega lo stato dei Pini marittimi che saranno abbattuti

Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per il suo funzionamento e per raccogliere statistiche sul suo utilizzo. Clicca su Accetta per consentire l'uso dei cookie da parte del sito. Leggi l'informativa completa. Accetta