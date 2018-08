INTERROGAZIONE N 1) Lavori di pulizia e manutenzione area del Parco urbano adiacente il ponte sul rio Baitè e la “Torretta”

La sottoscritta Maria Nella Ponte, Consigliera Comunale per il MoVimento 5 Stelle,

PREMESSO CHE

Nell’area del Parco urbano adiacente il ponte sul rio Baitè e la “Torretta” è stato recentemente rilevato degrado diffuso, verde incolto, rifiuti abbandonati, sistema di irrigazione danneggiato e/o non funzionante

La recinzione a protezione della pista pedonale che impediva l’accesso alle autovetture è stata rimossa e quotidianamente alcune autovetture private transitano sulla pista pedonale per raggiungere uno spiazzo adiacente i “cantieri navali” di fatto adibito a zona di sosta;

CONSIDERATO CHE

A seguito della segnalazione comparsa sui media locali online sul degrado esistente nella zona citata in oggetto, vi è stato l’intervento della Teknoservice e dei giardinieri per la pulizia e la sistemazione delle siepi;

Tale intervento ha interessato circa la metà della Parco urbano parallela a via A. Vespucci a monte del depuratore;

Nulla è stato invece fatto circa il segnalato spreco di acqua, presumibilmente potabile, nella zona adiacente il ponte sul rio Baitè, causato da danneggiamento ai diffusori;

Al transito delle vetture nel tratto della pista pedonale è quasi certamente addebitabile il danneggiamento della griglia trasversale di raccolta acque piovane;

TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO CHIEDE DI CONOSCERE:

quando sarà completato l’intervento di sistemazione delle siepi e di pulizia della restante parte della pista pedonale e relative caditoie, controllato e ripristinato l’impianto di irrigazione nella zona più sopra evidenziata e nel restante tratto parallelo a via Vespucci che appare non funzionante e ripristinata la recinzione provvisoria, attualmente rimossa, a delimitazione e protezione della pista pedonale.

INTERROGAZIONE N 2) Consolidamento e collettamento acque superficiali in idoneo corpo recettore Terre Bianche e bacini limitrofi – I° stralcio della parte di regimazione e collettamento acque a mare della seconda variante

La sottoscritta Maria Nella Ponte, Consigliera Comunale per il MoVimento 5 Stelle,

PREMESSO CHE

I lavori citati in oggetto, iniziati il 25/01/2018, sono in evidente stato di sospensione da svariati mesi;

Nel cantiere sono presenti e visibili due macchine operatrici di grosse dimensioni

TUTTO CIO’ PREMESSO CHIEDE DI CONOSCERE

Il motivo che ha reso necessaria tale sospensione e la data di sospensione dei lavori.

Se la presenza delle predette macchine operatrici all’interno del cantiere, anche se inutilizzate oramai da tempo, consenta all’Appaltatore di richiedere e ottenere eventuale indennizzo e, in caso affermativo, a quanto esso ammonti per ogni giornata di sospensione lavori e quindi l’ammontare fino ad oggi maturato.

INTERROGAZIONE N 3) situazione di degrado nella parte iniziale di via I. Amoretti, ed in via Strato

La sottoscritta Maria Nella Ponte, Consigliera Comunale per il MoVimento 5 Stelle,

PREMESSO CHE

Nelle vie citate si rileva la presenza sulla sede stradale di bouganville, rovi e altra vegetazione infestante che sporge e invade l’area della sede stradale anche per oltre un metro, con la conseguenza di rendere il transito, soprattutto pedonale e dei motocicli, difficoltoso se non problematico .

In alcuni casi, soprattutto per le bouganville ed i rovi, essi provengono dalle proprietà private e/o pubbliche, quali l’ex sede ENEL o i terreni reliquati dalla sistemazione del rio Baitè, a monte della sede dei Vigili del Fuoco; mentre nella parte alta di via Strato, dopo il bivio di via Baitè, le canne stanno creando un sorta di “tunnel” verde.

Nascosto tra i rovi a monte della sede dei Vigili del Fuoco, sul lato destro della carreggiata proseguendo in direzione monte è presente una barriera guard-rail sconnessa e danneggiata che rappresenta certamente una insidia pericolosa nel malaugurato caso di incidenti

TUTTO CIO’ PREMESSO CHIEDE DI CONOSCERE

Se sono calendarizzati, e nel caso in che data verranno eseguiti i lavori di manutenzione ordinaria ricorrente necessari per eliminare le situazioni evidenziate relativamente alla vegetazione infestante e alla messa in sicurezza con ripristino della verticalità e dell’allineamento del guard-rail o la sua sostituzione.

INTERROGAZIONE N 4) Comunicazione ai Capigruppo di minoranza delle determine della Giunta Municipale e ordine del Giorno

La sottoscritta Maria Nella Ponte, Consigliera Comunale per il MoVimento 5 Stelle,

PREMESSO CHE

Sperimentati i tempi necessri a codesta Spett.le Amministrazione per la pubblicazione all’Albo pretorio delle Delibere di Giunta Municipale, i Capigruppo di minoranza nel corso delle commissioni consiliari “Conferenzen CapiGruppo” hanno più di una vola richiesto che venisse loro notificato a mezzo pec l’ordine del giorno delle sedure della Giunta Municipale entro il giorno successivo allo svolgimento delle stesse

Fino ad oggi tale richiesta non ha trovato accoglimento

Tale richiesta è stata ribadita nella seduta della Commissione Consiliare Permanente “Conferenza Capigruppo” del 23/08/2018

Nel pomeriggio del 27/08/2018 alla segreteria del Consiglio Comunale non erano state impartite disposizioni in merito

TUTTO CIO’ PREMESSO CHIEDE DI CONOSCERE

Se è intenzione di codesta spettalbile Amministrazione accogliere la richiesta avanzata dai CapiGruppo di opposizione in sede di Commissione Consiliare Permanente denominata “Conferenza Capigruppo” e, in caso affermativo, a partire da quale data.

