Sanremese – Cuneo 1 – 2 (2’ Cambiaso, 15’ e 25’ rig. Gaboardi)

Nella prima partita del Torneo Internazionale Carlin’s Boys, subito emozioni con la Sanremese che sblocca il risultato dopo novanta secondi. Cross al bacio di Pellicanò e colpo di testa di Cambiaso che non lascia scampo a Bosia.

I biancoazzurri prendono coraggio e si rendono pericolosi al 7’ con Pellicanò, tuttavia al quarto d’ora arriva il pareggio del Cuneo con un preciso diagonale di Gaboardi.

I padroni di casa ci provano ancora con Pellicanò, la cui conclusione da fuori area non impensierisce l’estremo difensore biancorosso. L’episodio che decide la partita arriva a pochi secondi dall’intervallo, quando l’arbitro decreta un calcio di rigore per un fallo di mano in area biancoazzurra: dagli undici metri Gaboardi non lascia scampo a Cacciò e realizza la sua doppietta personale.

Nella ripresa, i ritmi calano e, dopo una girandola di cambi, il Cuneo conquista senza grandi patemi i primi 3 punti

Sanremese – Monaco 5 – 4 d.c.r.

Ritmo bassi nella seconda sfida del triangolare, con la Sanremese che probabilmente accusa la stanchezza della prima partita. Le due squadre si affidano prevalentemente a spunti individuali con i padroni di casa che si rendono pericolosi con Matteo Serianaj e Pellicanò

Dall’altra parte, la spina nel fianco è il numero 17 monegasco Kouban, presente in tutte le offensive monegasche, come allo scadere del primo tempo quando, dopo uno spunto personale al limite dell’area sfiora la traversa con un tiro a giro.

Nella ripresa, Sanremese più pericolosa ma è il Monaco a sfiorare il colpaccio nell’ultimo minuto del tempo regolamentare. Si va dunque ai calci di rigori, dove sono i padroni di casa ad imporsi ad oltranza, uscendo così dal Torneo a testa alta

Cuneo – Monaco 1-2



Nell’ultima sfida della prima giornata del Torneo Internazionale Carlin’s Boys, parte forte il Monaco, costretto a vincere per poter continuare la sua avventura nella competizione sanremese.

Nei primi dieci minuti i biancorossi vanno due volte vicini al vantaggio, tuttavia, poco più tardi, a colpire è il Cuneo con il solito Gaboardi. La reazione del Monaco non si fa attendere e Ethe riporta in parità il risultato. Nella seconda parte, la gara scende di intensità ma i monegaschi riescono a trovare la rete del definitivo sorpasso con Vidiez.

LE FORMAZIONI DELLE TRE SQUADRE.

Sanremese: Cacciò, Franco, Buccino T., Faa, Serianaj M., Ferrari, Serianaj L., Cambiaso, Latella, Pellicanò, Buccino M.

A disposizione: Dodaro, Passerini, Attene, Bucarelli, Crespi, Libonati, Verardo, Vicari, Orengo

Allenatore: Gianni Brancatisano

Cuneo: Bosia, Bertolini, Rossi, Eliotropio, Masina, Barbero, Garello, Fogliarino, Gaboardi, Sia, Scibetta

A disposizione: Amanzi, Costa, Giordano, Meti, Lovaglio, Lombardo, Ordia

Allenatore: Alberto Sappa

Monaco: Baranes, Guillaumet, Kuci, Quenault, Akou, Djerir, Berbouchi, Vidiez, Ethe, Azarou, Kouban Mbanga.

A disposizione: Semedo Varela, Ndoze Dondo, Veiga Caldeira, Demoniere, De Sousa, Wurtz

Allenatore: Stephane Pomies