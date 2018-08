In data 27 agosto u.s. sono iniziati i lavori di trasferimento della sede dell’ufficio tecnico comunale da Piazza del Popolo, n. 6 a Via Sant’Ampelio, n. 3, piano secondo.

A causa di detto trasferimento non sarà possibile fornire i servizi di accesso al pubblico nelle giornate di giovedì 30 agosto e lunedì 3 settembre 2018 .