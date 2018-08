Una lite è finita nel sangue questa notte intorno a mezzanotte e mezza in via Circonvallazione a Bordighera Alta. La persona ferita è una donna e il feritore il suo compagno. Sembra che tra i due sia scoppiata una lite e alla fine l’uomo abbia inferto una coltellata alla donna che di professione è cameriera in un locale del centro. Il compagno invece al momento faceva lavori saltuari. In casa con i due anche la figlioletta di sette anni.

Indagini dei Carabinieri per capire le cause della lite e la dinamica dei fatti.

A quanto sembra non era la prima volta che i due litigavano e sembra che lei volesse porre fine alla storia,almeno così riferiscono alcuni vicini di casa. La donna è ricoverata in ospedale.