nondum matura est, nolo acerbam sumere.»

Tradotta letteralmente, significa “ non è ancora matura, non voglio mangiarla acerba”.

Questa frase è tratta dalla famosa favola, attribuita a Esopo, de «La volpe e l’uva»: la volpe, non potendo raggiungere il suo obiettivo (l’uva), piuttosto che ammettere la propria incapacità preferisce disprezzare il frutto. Ecco parimenti ha fatto un consigliere comunale del Partito Democratico della città di Ventimiglia innescando, con astio e invidia, una stupida e sterile polemica perché l’Associazione Ventimiglia Viva ha organizzato un aperitivo ai giardini Hanbury.

Questo tipo di manifestazione è ampiamente utilizzata da tutti i maggiori musei italiani per attrarre e farsi conoscere e noi riusciamo a farla diventare una stupida querelle politica invece di entusiasmarsi che dei giovani ventimigliesi si attivino per fare qualcosa per il proprio territorio.

Francamente mi domando il perché di questa dura critica e mi viene spontaneo pensare che l’unica ragione è quella dell’invidia.

Cosa c’entra il colore politico in una manifestazione che ha attirato numerosi giovani in un luogo dove forse non avrebbero mai messo piede, se vogliamo che i giovani amino e rispettino il proprio territorio occorre farglielo frequentare e utilizzarlo.

Ma per una volta tacciamo e facciamo un passo indietro lasciando lo spazio ai giovani che sempre si dimostrano migliori di coloro che pretendono di dare lezioni.

Mauro Merlenghi