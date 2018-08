L’episodio sarebbe solo l’ultimo di una serie di avance subire dal 17 enne a partire dal mese di Giugno. Il ragazzo ha dichiarato che l’uomo lo seguiva quando si recava in spiaggia da Giugno con avances sempre più insistenti fino all’altro giorno quando avrebbe allungato le mani molestandolo.

La vicenda si sarebbe svolta in spiaggia nei pressi della foce del Roia.

Un ragazzo di 17 anni ha infatti sporto denuncia presso il locale commissariato di Polizia per tentata violenza sessuale nei confronti di un uomo probabilmente un migrante nordafricano .

Ventimiglia La notizia circolava in città da qualche giorno. Una notizia grave che aggraverà probabilmente la situazione nella città di confine.